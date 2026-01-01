Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк е унищожило корозирала ръчна граната тип Ф1, открита в близост до частен имот в село Петърница, област Плевен. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Министерство на отбраната - Пресцентър

Екип с ръководител лейтенант Свилен Маринов е транспортирал и унищожил гранатата в покрайнините на селото.

Военнослужещите са действали по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.