Хванаха кражба на вода в Плевенско, съобщиха от полицията.

На 4 февруари е извършена проверка на униформени и служители на „ВиК"-Плевен в Червен бряг.

В двора на необитаван частен имот е била монтирана външна чешма, чиято тръба излизала от земята и от нея течала вода.

Хванаха хитра кражба на вода - да опънеш маркуч и да точиш от съседа

Установено е, че били премахнати тапа и пломба, а бил монтиран спирателен кран с тръба и бронзова канела, както и маркуч с дължина 0,60 м.

Нямало поставен измервателен уред, с което били създадени условия за непълно отчитане на потребеното количество питейна вода.

По данни на служителите от "ВиК", абонатът бил прекъснат преди време. За случая е уведомена прокуратурата и се води разследване.