Досъдебно производство срещу плевенчанин заради 246 бутилки с алкохол без бандерол

246 бутилки с алкохол, без валиден български акцизен бандерол хванаха в Севлиево.



Операцията била извършена вчера, 22 февруари, на паркинг на бившия завод „Механика и монтаж”.

Около 16:00 часа полицейски служители проверили паркирани Форд Транзит и Фиат Брава, в чиито багажни отделения бил намерен и иззет нелегалния алкохол.

Срещу собствениците на двата автомобила - 50-годишен мъж от Велико Търново и 27-годишен мъж от Плевен е образувано досъдебно производство