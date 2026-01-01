Хванаха тийнейджъри с наркотици в Плевен, съобщиха от полицията.

Задържаха младежи в момент на сделка - покупко-продажба на наркотици. На 25 януари във вход са засечени 18-годишен и 16-годишна.

В хода на последвалата проверка непълнолетната е предаласвитък, съдържащ суха зелена тревиста маса - по нейни данни около 1 грам марихуана, закупена от младежа за 10 евро.

18-годишният младеж е предал банкнота с номинал 10 евро. Предстои назначаване на физикохимическа експертиза на предаденото от момичето вещество.

При друг случай - задържали са четирима младежи при сделка с наркотици. На 25 януари на паркинга на централната жп гара са установени двама 20-годишни, 18-годишен, и 19-годишен, водач на кола.

Двама от тях осъществявали сделката - един 20-годишен и 18-годишният. От по-големия е иззет свитък от алуминиево фолио с неправилна форма, съдържащ суха зелена тревиста маса - по негови данни около 1 грам марихуана, а от другия - банкнота от 10 евро.

В колата са намерени две свивки от алуминиево фолио, съдържащи суха зелена тревиста маса и три мобилни телефона. В последствие са извършени множество претърсвания в Плевен.

В перално помещение на общежитие на учебно заведение са открити и иззети 24 свивки от алуминиево фолио, всяка с неправилна форма и размери около 4,5 см. Х 2,5 см, всички съдържащи суха зелена тревиста маса, както и полиетиленов плик, също със суха зелена тревиста маса.

Предстои назначаване на физикохимическа експертиза на иззетите вещества. И четиримата младежи са задържани и за случая е уведомена прокуратурата.