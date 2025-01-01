От днес започва поетапното пускане на парното отопление в Перник, съобщиха от „Топлофикация“.

Във връзка с очакваното понижение на температури топлоподаването ще се извършва по определен график. С приоритет са административните и обществени сгради, училищата и детски градини.

От дружеството напомнят, че е необходимо да се завъртят вентилите на радиаторите на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението. Също така за оптимално функциониране на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) е необходимо изпълнението на няколко стандартни процедури от страна на абонатите.

През месец август тази година ТЕЦ – Перник извърши планов ремонт на топлопроводна магистрала „Север“. Заради годишната профилактика без топла вода останаха около 60 жилищни блока, две детски градини, три училища, филиалът на ДКЦ-1, Младежкият дом в квартал „Мошино”, както и всички обществени и фирмени сгради, намиращи се на север от вътрешно градската магистрала.