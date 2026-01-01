Мъж загина при пожар в дома си, съобщиха от полицията в Перник.

На 18 януари около 05:15 ч. е подаден сигнал за пожар в къща в пернишкото с. Драгичево. Екипи на пожарната и полицията са реагирали незабавно, но на място е била установена смъртта на 59-годишния собственик на имота.

Изгорели са около 60 кв. м покривна конструкция, дървен гредоред, прозорци и врати, както и домашно имущество.

По първоначални данни причината е късо електрическо съединение. За окончателното ѝ изясняване е извършен оглед от служители на ОДМВР – Перник и е започнато разследване.