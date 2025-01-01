Жители на угърчински села подготвят граждански протест заради проблеми с тока. Това съобщи Светлана Тодорова-Ваташка, жител на село Микре. Тя допълни, че жители в района смятат, че в средата на септември ще бъде въведен и режим.

По думите ѝ затрудненията са още от октомври миналата година. "Завали ли дъжд, задуха ли вятър, падне ли сняг, ние сме без ток. Нямаме надеждна информация кога и за какъв период ще бъдем лишени от електроподаване.

Хладилници, фризери и хладилни камери се размразяват, не сме в състояние да приготвим топла храна, хората изхвърлят продукти и животоспасяващи лекарства, бизнесът преустановява работа, което ни лишава от здравословен и достоен живот, от правото на труд и препитание. Шокът от спирането и пускането за електроуредите дори не коментирам", каза Ваташка.

Изпратено е и писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков, подкрепено от подписка, в което хората настояват за трайно решаване на проблема със сигурността и надеждността на електроразпределителната мрежа.

С него те алармират, че са подложени на системно и перманентно, понякога планирано и по-често непредвидено спиране на електрозахранването в най-активните часове на денонощието.

Светлана Тодорова-Ваташка разказа за неволите на потърпевши от проблема с тока. Собственикът на малък шивашки цех в село Голец Иван Иванов е принуден да вика шивачките на работа след 17:00 - 18:00 часа, когато има ток, и фатално закъснявали с изпълнението на поръчките.

Затруднения в бизнеса има Анна Здравковска, управител на българо-германска компания, тъй като без ток няма интернет, а без интернет спира комуникацията с контрагентите на фирмата. Еленка Желева от Микре пък е изхвърлила фризера и продуктите в него, както и пералнята, повредени заради честото спиране и пускане на тока.

Миналата година Гергана Василева инвестирала и монтирала в дома си термопомпа. Когато в края на декември в продължение на седмица нямало ток, била принудена да върне печката на дърва вкъщи.

"Приехме без възражения плановите прекъсвания през октомври м.г. с надеждата, че подменените стълбове и далекопроводи ще ни осигурят постоянно електрозахранване през зимата. Тя обаче бе попарена на Коледа, когато хиляди домакинства останаха на тъмно и студено заради скъсани кабели и повалени далекопроводи", каза още Ваташка.

Жалби, подкрепени с подписите на над 200 жители на селата Сопот, Микре, Голец, както и Старо село, са изпратени до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Комисията за защита на потребителите (КЗП), енергийния омбудсман и до двете отговорни дружества - "Електрохолд" ЕАД и "ЕРМ Запад" ЕАД. Пред БТА Ваташка обясни, че от КЕВР уточняват, че Комисията няма компетентност да следи за техническото състояние и експлоатацията на електроразпределителната мрежа. Енергийният омбудсман на "Електрохолд" ЕАД заявява, че "съгласно дадените ми правомощия и действащото в страната законодателство не мога да се намеся в този случай, тъй като вече сте се отнесли за разрешаването му към правозащитни органи или институции, за което се образуват производства, изключващи разглеждането на идентичен въпрос от мен", а КЗП - "предвид наличието на специална правна уредба и компетентни органи, жалбите, засягащи електроснабдяването следва да бъдат насочени към тях".

"Въртим се в омагьосан кръг. Хората по селата са лишени от редица публични услуги - надежден ток и водоснабдяване, медицинска грижа, осветени улици с тротоари и улична настилка. Сега, след година живот на село, си давам сметка защо повечето са такива евроскептици и се поддават на внушенията на разни емисари, които кръстосват селата.

След броени месеци България се присъединява към еврозоната, влезе в Шенгенското пространство, от 2007 г. е пълноправен член на Европейския съюз, но ние тук, в населените места от Предбалкана, нямаме усещането, че принадлежим към цивилизования свят, в който благосъстоянието, правото на труд, достойният начин на живот и здраве са гарантирани", обобщи Ваташка.

За БТА от пресцентъра на "Електрохолд" ЕАД съобщиха, че тази година "ЕРМ Запад" завършва реконструкция на електропровода, който захранва угърчинските села, включително Микре, Голец и Сопот. В рамките на продължилия две години проект са подменени над 24 000 метра проводници и са монтирани 35 железобетонни стълба. Инвестицията в тях надхвърля 500 000 лв.

По мрежата са монтирани дистанционно управляеми товарови разединители, които са част от процеса на автоматизация. Те позволяват бърза локализация на повредите и се съкращава времето за възстановяване на захранването в случай на авария, обясняват от енергодружеството.

От там допълват, че плановете за подобряване на електрозахранването в района включват и изграждане на нова връзка от подстанция "Луковит", чрез която ще се осигури резервно електрозахранване на селата. В момента е стартирала процедурата по въвеждане в експлоатация.

"За да се извършват изброените подобрения и да може да се работи по мрежата, е необходимо тя да бъде обезопасена. Това е свързано с оперативни превключвания и с изключване на електрозахранването.

Очаква се активните ремонтни и инвестиционни дейности да приключат до края на август, което ще доведе до значително намаляване на броя на прекъсванията", посочват още от "Електрохолд" ЕАД.

През следващите три месеца ще продължи процесът по автоматизацията на мрежата с монтирането на дистанционно управляеми товарови разединители на стойност 1 млн. лв., които позволяват по-бързо локализиране на авариите.

Предстои и прочистване на сервитутната зона на електропровода, който захранва региона, от близкостоящи и опасни дървета. Дейността е възложена на външен изпълнител.

Осъществяването ѝ в голяма степен ще намали опасността от късане на проводниците в резултат на паднали високи дървета. Посочените дейности също са съпроводени с оперативни изключвания, но с по-малка интензивност, добавят от компанията.

В съобщението до БТА се казва още, че лятото е периодът, в който се извършва традиционната профилактика на мрежата и тя се подготвя за зимата. В района са направени обходи на съоръженията, извършено е заснемане с термовизионна камера и ултразвук, а всички забележки се отстраняват своевременно.

Районът на Угърчин се захранва от въздушен електропровод 20 kV "Абланица", преминаващ през планински и пресечен терен, подложен на неблагоприятни метеорологични условия като бури, мълнии, силен вятър и дъжд. Именно това е причина за над една трета от прекъсванията през последните два месеца, обясняват от "Електрохолд" ЕАД.