Киви беше засадено в в двора на основно училище (ОУ) „Васил Левски” в Ловеч в рамките на международен екологичен проект.

Това съобщи за Елисавета Славкова, координатор на проекта Let’s plant a sustainable future! („Нека засадим устойчиво бъдеще!”), който се изпълнява по програма „Еразъм+”. В инициативата се включиха ученици, учители и родители, а събитието бе уважено от Биляна Тихова – старши експерт по английски език в Регионално управление на образованието – Ловеч.

Славкова каза още, че по проекта се предвижда изграждането на училищна градина, в която ще бъдат отглеждани плодни дървета, храсти и билки. Освен практическите дейности по засаждане и грижа за растенията, учениците ще участват в изследователски задачи, включително проучване на почвите, водите и промените в климата.

Проектът се реализира в рамките на една година в партньорство с Основно училище „Гьонзи Пал“ (Унгария) и Средно училище „Алтъньозю Софулар Имам Хатип“ (Турция). Предвидени са две международни срещи – в Унгария – през октомври т.г., за където от ОУ „Васил Левски” ще пътуват 11 ученици и трима преподаватели, и в България – през април догодина, когато ловешкото училище ще посрещне 16 деца и техните учители.

По думите на координатора участието в проекта ще допринесе не само за повишаване екологичната култура на учениците, но и за развитие на комуникативните им умения на английски език, както и за работа в мултикултурна среда.

Общият бюджет на проекта е 60 000 евро за трите държави, уточни Елисавета Славкова.