Гранични полицаи от ГПУ-Момчилград задържаха мъж с марихуана, пътуващ към Гърция

Специализираните полицейски действия били проведени на 3 февруари, когато екип за компенсиращи мерки от ГПУ-Момчилград е спрял в района на село Върбен, област Кърджали микробус, движещ се към бившия ГКПП „Маказа“. В автомобила е пътувал 28-годишен мъж.

В хода на проверката граничните полицаи са открили в куфара му полиетиленови пликове със зелена суха тревиста маса, която при полевия наркотест реагирала на марихуана.

БГНЕС

Наркотичното вещество, което е с общо тегло около 3,2 килограма, е иззето. Пътникът е задържан. По случая в ГПУ-Момчилград е образувано бързо производство под надзора на Окръжна прокуратура-Кърджали. 28-годишният мъж е привлечен като обвиняем и е задържан за 72 часа.