Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе обвинителен акт срещу лекар за причиняване на смъртта на 5-годишно дете поради немарливо изпълнение на професионалните задължения.

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишното момченце установила, че детето се чувства зле. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, и тя потърсила помощ чрез телефон 112. На адрес в село Стоб, община Кочериново, бил изпратен лекарски екип с дежурния лекар.

При прегледа лекарят констатирал сериозно увредено общо състояние на детето, което изисквало спешна хоспитализация за вливане на течности, рентгеново изследване и лечение на възпалителни процеси. Въпреки това, той предписал лечение в домашни условия, като уверил родителите, че детето има вирусна инфекция и няма причина за притеснение.

Същата вечер състоянието на детето се влошило и семейството отново се обадило на 112. Лекарят установил липса на жизнени показатели и започнал опити за реанимация, които продължили и по време на транспортирането на детето до болницата в Благоевград, но били безуспешни. В спешното отделение реаниматорите продължили опитите за спасяване, но детето починало.

Съдебномедицинската експертиза установила, че смъртта е причинена от остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност вследствие на вирусна инфекция, проявила се с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Смъртта е пряко свързана с непроведеното навреме болнично лечение.

Прокуратурата посочва, че задължителните действия в този случай са били спешна хоспитализация, лабораторни и инструментални изследвания, вливане на течности и наблюдение от специалист по педиатрия.