Тази сутрин започна премахването на незаконни строежи в квартал "Република". Една от първите премахнати постройки е на ул. "Люти Брод" в ромския квартал на Хасково. Общо девет са позициите, описани в заповедта за премахване на незаконните строежи.

"Те включват премахване на незаконни пристройки и надстройки към гаражи, реконструкция на покрив и преустройства на тавански помещения за жилищни нужди, жилищни сгради, огради, селскостопански постройки, прегради на стълбищни площадки", коментира инж. Васил Николов.

В някои от селскостопанските имоти се намират по повече от една паянтови постройки. Сградите са със заповеди за премахване от 2018, 2020, 2021, 2022 и 2023г. Към дейностите по премахване на незаконните строежи се пристъпи, след приключили административни производства, съгласно ЗУТ, изпратени покани за доброволно изпълнение от страна на собствениците и предварително уведомление за планираните дейности по премахване.

Премахването на незаконните строежи ще се извършва от днес до 6 декември, съгласно договор с фирмата-изпълнител. За дейностите са уведомени всички институции, имащи отношение към дейността.