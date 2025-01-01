Спипаха контрабандни сребърни кюлчета на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

Това е най-голямото количество сребро, открито в автомобил на пункта от началото на годината. Превозното средство пристига на пункта на 1 септември на входящо трасе в страната от Турция за България, управлявано от български гражданин.

Водачът е пътувал сам, като е заявил, че превозва само личен багаж. Автомобилът е селектиран за проверка. Открити са четири полиетиленови торби, съдържащи 20 кюлчета от бял метал. Те са били укрити под кашони с керамични изделия зад пасажерската седалка.

Кюлчетата са с тегло 20 000 грама са изработени от сребро проба 999.9 и проба 999.0. Общата им стойност възлиза на 43 800 лева - 22 394,58 евро.

Агенция „Митници“

На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство по случая.

Само от началото на годината към момента митническите служители са задържали контрабандно пренасяни общо около 48,863 кг сребърни и 32,486 кг златни изделия.