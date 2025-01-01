Мъж рани приятелката си в Димитровград, съобщиха от полицията.

На 16 август е подаден сигнал от жители, че на улица „П. Евтимий“ се чуват викове.

В жилището на 45-годишната жена е влязъл приятелят ѝ на 31 г. Двамата не живеели заедно, но поддържали близки отношения.

Преди дни са се скарали, което агресирало мъжа да нахлуе в жилището ѝ.

Разривът в отношенията е довел до наранявания в гърлото на пострадалата, която е била откарана в болницата в Хасково.

Нападателят е бил задържан и по случая се води разследване.