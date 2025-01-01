По повод 225 години от рождението на Колю Фичето и проведения конкурс за пощенско-филателно издание от Министерство на транспорта и съобщенията (МТС), от 13:00 часа в Исторически музей-Дряново ще бъде валидирана пощенската марка, посветена на възрожденския майстор, съобщиха от културната институция.

През 2025 година се навършват 225 години от рождението на родения в Дряново възрожденски строител, а годишнината беше отбелязана с Национална програма, организирана от Община Дряново и Исторически музей, под патронажа на Министерство на културата.

В тази връзка, дряновският музей ще бъде домакин на събитието по валидиране на пощенско-филателното издание, победител в конкурса за пощенска марка, на тема „225 години от рождението на Колю Фичето“, чийто автор е Стоян Дечев. Заедно с него на церемонията ще присъстват и представители на МТС.

След валидирането пощенската марка може да бъде закупена в деня на събитието в музея.