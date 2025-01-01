Мъж на 73 години е в тежко състояние, след като бе блъснат на пешеходна пътека в Добрич, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около обяд. Пътнотранспортното произшествие е станало на бул. "Добруджа" - в района на пл. "Тракийски".

На място е установено, че 39-годишен водач блъска пресичащия на пешеходна пътека мъж.

Той е настанен в болница - с опасност за живота. Извършената проверка на водача за употреба на наркотични и упойващи вещества констатира наличието на амфетамин. Взета е и кръвна проба.