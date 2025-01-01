Бургас ще бъде домакин на национално съвещание на фирмите от охранителния бизнес, представлявани от Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), съобщиха от асоциацията.

В съвещанието ще участват представители на над 60 охранителни дружества - членове на НАФТСО. То ще се проведе на 24 октомври в заседателната зала на Областната администрация в морския град и ще започне от 11:00 часа.

На форума са поканени областният управител на Бургас Владимир Крумов, полковник Христиан Христов, директор на служба "Военна полиция", Маноил Манев, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание, окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, председателят на Общинския съвет в Бургас Михаил Хаджиянев и кметът на града Димитър Николов.

По време на срещата ще бъдат обсъдени взаимоотношенията между частните охранителни фирми и институциите на държавната и местната власт на национално и регионално ниво.

След съвещанието ще се проведе Общо събрание на асоциацията.