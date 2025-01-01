Кабинетът одобри помощи до 7 500 лева за семействата, пострадали от наводненията. Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов по време на брифинг след заседание на Министерски съвет.

" Допълнителна подкрепа от 3 хил. лева ще се дава на пострадалите семейства. Жилището трябва да е единствено и да бъде законно построено", заяви той.

Министърът уточни, че ще бъдат дадено още по 1914 лева и 2500 лева за покъщнина.

Парите ще бъдат за сметна на бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

"Хората винаги могат да разчитат на нашето министерство. Сумите не са големи, но това са възможностите, които ние можем да дадем. Нашите служители са на терен от първия момент. На следващото заседание ще внесем и за подкрепа на семействата на загиналите по време на бедствието. Разбираме, че мъката няма как да бъде потушена със средства, но поне да видят, че държавата застава зад тях", заяви Гуцанов.

Веднага могат да кандидатстват хората, които отговарят на условията.

Борислав Гуцанов обяви, че в момента се работи по програма по ПВУ. "Така, както заделихме 14 млн. за доброволците и оборудвания, по този начин да направим и програма, която да бъде за сметка на министерството. Безработни хора да бъдат включени в почистване на дерета, сухи реки и т.н.", заяви той.