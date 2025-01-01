Жените са генетично по-податливи на клинична депресия от мъжете, показва изследване на австралийски учени, което може да промени начина, по който се лекува това разстройство.

Представено като едно от най-мащабните проучвания от този вид, учените са анализирали ДНК на почти 200 000 души с депресия, за да открият общи генетични „знаци“, предаде АФП.

Жените имат почти два пъти повече генетични маркери, свързани с депресия, в сравнение с мъжете, според проекта, ръководен от Института за медицински изследвания “Бергхофер” в Австралия.

„Генетичният компонент на депресията е по-силен при жените, отколкото при мъжете“, каза изследователката Джоди Томас.

„Разглеждането на общите и уникалните генетични фактори при мъжете и жените ни дава по-ясна представа за това какво причинява депресията – и отваря вратата към по-персонализирани терапии“, добави Томас.

Отдавна е известно, че депресията е по-разпространена сред жените, но биологичните причини за това остават до голяма степен загадка.

Изследователите са установили около 13 000 генетични маркера, свързани с депресия при жените, в сравнение със 7 000 при мъжете.

Някои от тези генетични изменения могат да влияят на биологични пътища, свързани с метаболизма или хормоналното производство.

„Открихме генетични различия, които могат да помогнат да се обясни защо жените с депресия по-често проявяват метаболитни симптоми, като промени в теглото или нивата на енергия“, каза Томас.

Изследователката Британи Мичъл добави, че откритията могат да доведат до промени в начина, по който се лекува депресията при жените.

„Досега нямаше достатъчно последователни изследвания, които да обяснят защо депресията засяга различно жените и мъжете, включително възможната роля на генетиката“, каза тя.

„Все повече се говори за това, че голяма част от съществуващите медикаменти – както и изследванията, на които се основават – са били съсредоточени основно върху мъжете или мъжки участници“, добави Мичъл.

Клиничната депресия, известна още като тежко депресивно разстройство, е едно от най-често срещаните психични заболявания в света.

Според Световната здравна организация над 300 милиона души по света страдат от депресия.

Проучването е публикувано в рецензираното научно списание Nature Communications.