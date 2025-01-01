Русия отново атакува Одески район с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Нанесени са щети по прозорците на административна сграда на обект от гражданската инфраструктура и на селскостопанско предприятие, се казва в съобщението на Кипер, предава Кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Възникналият пожар на мястото на поразената цел е бил своевременно потушен.

По информация на областния управител пострадали няма.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.