Районен съд Кюстендил наложи наказания на двама непълнолетни обвиняеми за държане на наркотични вещества по две отделни дела, съобщиха от съда.

Първият случай касае 17-годишен младеж от Кюстендил, който е признат за виновен за държане на 29,43 грама коноп (марихуана) на стойност 588,60 лв. в обитавана от него стая на жилище. Съдът му наложи наказание „пробация“ за срок от 6 месеца, включваща задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично и периодични срещи с пробационен служител.

Вторият случай е свързан с непълнолетен ученик, който е държал 55 патрона за огнестрелно оръжие, полиетиленов пакет с марихуана и 9 ампули с ефедрин на обща стойност 229,10 лв. Той е получил наказание „Обществено порицание“, което ще се изпълни чрез прочитане на съдебния акт еднократно пред класа на обвиняемото лице в училището му.

И по двете дела Районен съд Кюстендил одобри споразуменията, постигнати между прокуратурата, защитата и обвиняемите, които имат последиците на влязла в законна сила присъда.

Съдебните решения са взети с цел възпитателен ефект и превенция, като наказанията съответстват на непълнолетната възраст и конкретните обстоятелства на случаите.