Русия и САЩ трябва да създадат комисия за Балканите, тъй като ЕС вече няма потенциала да се справи с проблемите в региона. Комисията трябва да бъде ръководена от Унгария. Това заяви бившият лидерът на Република Сръбска (РС) Милорад Додик. Той каза, че всичко, което ЕС досега е направил, е било погрешно.

Додик изрази мнение, че с всеки изминал ден става все по-очевидно, че европейските държави не могат да решат дори собствените си проблеми. Той подчерта, че натрупаните предизвикателства на Балканите биха могли да бъдат разрешени от Русия и САЩ чрез създаването на "Баланска комисия", формирана от двете световни сили и ръководена от Унгария.

Той подчерта, че Будапеща разбира ситуацията в региона, както и Москва, а новата администрация във Вашингтон проявява все по-голямо разбиране за балканските реалности.

„Приемам идеята Русия и Америка, като глобални сили, да създадат "Балканска комисия", която да се занимава с Балканите и с нашите територии“, заяви Додик.

Той допълни, че неотдавна в Сочи е обсъдил тази идея с руския президент Владимир Путин.

От своя страна руският посланик в Босна и Херцеговина Игор Калабухов оцени, че Баланската комисия може да се превърне в „механизъм“ или дори в част от диалога между Русия и САЩ.

БГНЕС припомня, че на 1 август Апелативният съд на БиХ потвърди присъдата на първа инстанция срещу Додик, с която той беше осъден на една година затвор и 6 години лишаване от правото да заема публични длъжности. Додик беше осъден заради неизпълнение на решенията на върховния представител Кристиян Шмид.

На 6 август ЦИК на БиХ взе решение да анулира мандата на лидера на босненските сърби.

На 28 август централната избирателна комисия насрочи предсрочни избори за президент на Република Сръбска (РС) за 23 ноември тази година.

Додик е най-близкият съюзник на режима на сръбския президент Александър Вучич. Бившият президент на РС, както и хора от най-близкото му обкръжение, са обект на санкции от страна на САЩ.

ЕС и НАТО са честа мишена на критики от страна на Додик, който пропагандира близки отношения с БРИКС и е чест гост на Путин в Москва. По случай Деня на Свети Сава, когато Додик се намираше в македонската столица Скопие, той заяви, че „Македония е пример за безпринципността на ЕС“.

През юни 2024 г. Додик, начело на делегация от РС, участва в т.нар. Общосръбски събор, който прие декларация, отстояваща хегемонистичните цели на доктрината „Сръбски свят“, чийто главен идеолог е санкционираният от САЩ сръбски вицепремиер Александър Вулин.

Бившият президент на РС също така е известен с отричането си на геноцида в Сребреница, който беше признат от Общото събрание на ООН за военно престъпление. През лятото на 1995 г. силите на босненските сърби, командвани от ген. Радко Младич и Радован Караджич избиват над 9000 цивилни босненци.