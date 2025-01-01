Издирват тялото на 18-годишен младеж във водите на Аркутино, съобщиха от полицията.

На 7 август около 15.00 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в района до кея на плаж „Аркутино“ - неохраняема зона, при който половин час по-рано 18-годишен младеж от Сливен, заедно със 17-годишната си приятелка от Сливен, влязъл в морето, но силното водно течение го завлякло под водата.

Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип при РДГП – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито. Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Приморско.