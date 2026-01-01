Непрекъснато бързаме между задачи, ангажименти и очаквания, а грижата за самите нас остава на заден план. Отлагаме почивката, пренебрегваме сигналите на тялото, оставяме ума си да се движи на високи обороти и сякаш все по-рядко си позволяваме да спрем за момент и да се запитаме: „Как се чувствам всъщност?“.

А истината е, че именно в кратките паузи е и най-смислената грижа – онази, която ни връща към усещането за баланс, сила и вътрешен покой.

Точно затова събитията, които ни дават възможност да обърнем внимание на себе си, имат особена стойност. Те са покана да се вслушаме в собствените си нужди, да научим нещо ново, да се вдъхновим и да си тръгнем с идеи, които можем реално да приложим в ежедневието си. Такъв ден предстои и в Бургас.

На 16 май 2026 г. dm България кани жителите и гостите на града на специалното събитие „Ден за мен“ – един ден, посветен на грижата за тялото, психиката и доброто ни състояние отвътре и отвън. Събитието ще се проведе в Експозиционен център „Флора“, с начален час 10:30 ч., а билетите са достъпни в сайта на eventim.bg.

Програмата е създадена така, че да предложи интересни лекции и истински полезни срещи с теми, които засягат всеки от нас. Събитието започва с регистрация и кафе от 10:30 до 11:00 ч., а след това посетителите ще могат да чуят три вдъхновяващи лекции от утвърдени специалисти, които ще говорят за психичното здраве, движението и превенцията.

Първа на сцената ще излезе д-р Милена Хаджииванова с темата „Кога за последно избра себе си? (Вътрешна устойчивост, граници и психично здраве)”. Като психолог и ментален коуч с дългогодишен опит, тя работи с хора, които живеят и работят в динамична и напрегната среда, и помага да намерят повече яснота, устойчивост и осъзната грижа към себе си. Нейната лекция обещава да повдигне важни въпроси за начина, по който се отнасяме към собствените си граници, нужди и вътрешен баланс.

След нея Инес Субашка ще насочи вниманието към активния начин на живот с лекцията „Движението като храна за клетките: Младостта започва от ставите“. Като международен експерт, кондиционен треньор и специалист по здравословно хранене, тя е познато име за всички, които търсят устойчив подход към добрата форма, енергията и осъзнатото движение. Инес ще обърне внимание върху това как тялото ни реагира, когато му дадем правилната грижа, и защо движението не е просто навик, а основа за по-пълноценен живот.

Темата за превенцията ще бъде развита от д-р Неделя Щонова в лекцията „Превенция – ключът към женското здраве”. Невролог, автор и водещ на „Светът на здравето“, тя е едно от най-разпознаваемите лица, свързани със здравната журналистика у нас. С дългогодишния си опит, специализации в престижни международни институции и мисията да насърчава проактивните здравословни избори, д-р Щонова ще постави фокус върху нещо изключително важно – как знанието и навременната грижа могат да променят качеството на живота ни.

След лекционната част програмата предвижда обяд, а следобед посетителите ще могат да се включат в творчески работилници по избор, които ще продължат до 15:30 ч.

Това е събитие, на което не просто слушаш, а участваш, преживяваш и отделяш време за себе си по един различен и стойностен начин.

„Ден за мен“ идва като навременно напомняне, че грижата за себе си не бива да бъде лукс, който си позволяваме рядко, а осъзнат избор, който да правим по-често. В свят, който постоянно изисква от нас внимание, енергия и време, понякога най-смисленото решение е да ги върнем обратно към себе си.

Ако и вие усещате, че имате нужда от ден, който да ви даде полезни насоки, нова перспектива, вдъхновение и малко повече пространство за самите вас, „Ден за мен“ в Бургас на 16 май е покана точно за това.