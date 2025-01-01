Пожарът, който бушува четвърти ден в община Сунгурларе, е достигнал землището на село Скала. Налага се евакуация на жителите на населеното място, която вече е започнала. Това съобщиха от Областната администрация в Бургас. Изведени от домовете им ще бъдат около 50 души.

Те ще бъдат настанени в село Славянци. Екип на Българския Червен кръст е на място, за да окаже помощ на евакуираните.

Два самолета и един хеликоптер се използват към момента за потушаването на пожара, обхванал хиляди декари гора и лозови масиви в община Сунгурларе. Това съобщиха от Областна администрация - Бургас.

На място има над десет противопожарни автомобила, като се очакват още седем от близки до Бургас области.

На този етап властите съобщават за една изгоряла необитаема постройка в село Скала. Населението е изведено на безопасно място. Няма пострадали и бедстващите хора. В момента усилията са насочени към ограничаване периметъра на пожара.

По-рано днес по разпореждане на областния управител Владимир Крумов е задействана системата BG Alert, с която е сигнализирано на живеещите в района за опасност.

Поради силно задимяване е затворен пътя Чубра - Славянци - Скала, съобщиха от областната администрация. Четвърти ден продължават дейностите по потушаването на пожара в община Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила. Гасенето на огнищата се извършва и с летателна техника. До момента пламъците са засегнали хиляди декари широколистни гори и лозови масиви.