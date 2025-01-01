Две ниви с над 600 кг канабис са открити в землището на с. Ощава, съобщиха от полицията. Задържан е 41-годишен мъж от Благоевград.

На първата нива са намерени около 75 тревисти растения, реагиращи положително на канабис, чието общо тегло е около 423 кг, а в близост е установено и второ насаждение с около 60 канабисови растения с общо тегло около 210 килограма.

Двата парцела са били напоявани от поливна система, която е била управлявана от ползвана от задържания къща в близост. До въпросния имот са открити три бидона, съдържащи вакуум пакети с около 11,600 килограма сух канабис. Под навеса на зданието са намерени и два найлонови чувала, съдържащи около 1,800 килограма сух канабис, а в помещение в него - около 500 грама от същия наркотик.

Проверено е и жилище в Благоевград, обитавано от 41-годишния, където са намерени около 410 грама сух канабис, ел. везна и машина за вакуумиране, а в къща в с. Ощава, също ползвана от мъжа - около 100 грама сух канабис, две ел. везни и машина за вакуумиране.

Общо при полицейската операция са намерени и иззети: около 135 тревисти растения, реагиращи положително на канабис, с общо тегло около 633,300 килограма, около 14,410 килограма сух канабис, три електронни везни и две машини за вакуумиране.

По случая се води разследване. Уведомена е и прокуратурата в Благоевград.