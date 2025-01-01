Бистрото езеро край Смолян е пресъхнало след необичайно дългите периоди без дъждове това лято. Туристите, разхождащи се до Смолянските езера, виждат само дъното на Бистрото езеро, а в участък от около 5 кв. метра има само влажна зона, съобщава кореспондентът на БТА Христина Георгиева.

Това не е първият случай на пресъхване през последните няколко години, а това лято Бистрото езеро буквално изчезва, каза гл. ас. д-р Мариета Станачкова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Екология и опазване на околната среда“. Екип от катедрата следи от 2020 г. състоянието на три от Смолянските езера – Тревистото, Бистрото и Мътното. Изчезването на езерото се дължи на липсата на валежи както през есенния сезон, така и през зимата, тъй като тези езера се захранват от снеготопене, обясни д-р Станачкова.

DarikNews.bg, Виктория Маджарова

Първият случай на драстично намаление на водите на езерото е през 2021 г., когато Бистрото изключително изплитня и почти изчезна, посочи Мариета Станачкова. Екипът от Софийския университет установява пресъхване на езерните води и през 2024 г. Изключително много са намалели в цялата страна и снеговалежите, водата е в пъти по-малко, коментира преподавателката.

Екипът от Катедра „Екология и опазване на околната среда" прави през последните години доброволни акции относно изплитняването на Тревистото езеро, заедно с водолази от клуб „Нептун“ в Пловдив. Сушата се отразява и на Тревистото езеро, и неговото ниво е спаднало. Трите езера са като скачени съдове, от Мътното се излива в Тревистото, а от него – в Бистрото, уточни д-р Станачкова. По думите ѝ повечето животински и растителни видове, които се срещат в тези езера, са по-редки, защото това са торфени дистрофни езера. Затова се борим за тях, заяви университетската преподавателка и поясни, че във водите на тези езера има около 7-8 защитени растителни вида. От животинските може да се посочи защитен вид водно конче, което е ендемит за Тревистото езеро.