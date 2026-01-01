Възрастна жена пострада при инцидент с газова бутилка в къща в Чепеларе, съобщиха от полицията.

На 16 януари 2026 г., в 18:07 часа е получен сигнал за битов инцидент с газова бутилка (взрив) в къща в Чепеларе на ул. "Шина Андреева“. На място незабавно са изпратени екипи на РСПБЗН – Чепеларе и спешна медицинска помощ.