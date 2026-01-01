Възрастна жена пострада при инцидент с газова бутилка в къща в Чепеларе, съобщиха от полицията.
На 16 януари 2026 г., в 18:07 часа е получен сигнал за битов инцидент с газова бутилка (взрив) в къща в Чепеларе на ул. "Шина Андреева“. На място незабавно са изпратени екипи на РСПБЗН – Чепеларе и спешна медицинска помощ.
Установено е, че в жилището е избухнала газова бутилка, като причините за инцидента са в процес на установяване. В резултат на взрива са унищожени около 20 кв. м покривна конструкция и са срутени стени с площ около 30 кв. м.
Пострадала е обитателката на адреса – 71-годишна жена, която е получила изгаряния по лицето. Тя е транспортирана и настанена за лечение в МБАЛ "Свети Георги“ – гр. Пловдив, в добро общо състояние и без опасност за живота.
По случая е започнато разследване.