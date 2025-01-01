С медицински хеликоптер транспортираха от Смолян към София мъж на 27 години от Чепеларе с аневризма на гръдната аорта.

Това съобщи д-р Красимир Събев - началник на Отделението по анестезия и интензивно лечение.

Пациентът е постъпил в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ на 13 октомври по спешност с болки в гърдите.

След установяване на диагнозата е взето решение той да бъде транспортиран до „Сити клиник“-София.

По думите на д-р Събев, най-вероятно на младия мъж ще бъде направена животоспасяваща операция още днес.