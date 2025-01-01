39-годишен мъж от Стрелча е загинал при тежък пътен инцидент между два автомобила на пътя между Стрелча и село Кръстевич, други двама са ранени при произшествието, съобщиха от полицията.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по третокласния път Стрелча-Кръстевич е ограничено в района на град Стрелча, при 39-и километър, заради катастрофа.

Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа. При удара между лекотоварен автомобил и лек автомобил на място е починал водачът на лекия автомобил.

Ранени са неговият 37-годишен спътник от същия град и 19-годишният водач на лекотоварния автомобил от Пловдив. Двамата пострадали са транспортирани в болницата в Панагюрище.

Движението в участъка остава ограничено и на място се извършва оглед.