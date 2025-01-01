Товарен автомобил, превозващ дървен материал, катастрофира на пътя между селата Поибрене, община Панагюрище, и Белица, община Ихтиман, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

По данни на полицията няма пострадали хора. Нанесени са щети по камиона и по мантинелата. Движението се осъществява в една лента. На място работи екип на районното управление в Панагюрище.

Камионът се репатрира със специализиран автомобил, след което движението ще бъде възстановено. На водача е съставен акт по Закона за движението по пътищата, посочиха от МВР.

По-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по третокласния път III-801 Пазарджик – Вакарел, при 28-ия километър в участъка Белица – Поибрене, се извършва двупосочно в една лента заради произшествие.