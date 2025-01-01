Граждани спряха днес на няколко кръстовища в Нови Сад, за да почетат с 16 минути мълчание паметта на 16-те жертви от падането на сенника на жп гарата, като по този начин отбелязаха десет месеца от тази трагедия.

Граждани блокираха кръстовището близо до гара Железничка, Бановина, булевард „Цар Лазар“ и Стражиловска..

Ученици от гимназията в Нови Сад също ще проведат протест, наречен „Гимназистите помнят“, по същия повод днес, с подкрепата на студентите. Събирането е от 19:00 часа местно време (20:00ч. българско).