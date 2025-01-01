Президентът Володимир Зеленски лиши от украинско гражданство кмета на Одеса Геннадий Труханов, известна фигура в местната политика, както и балетиста Сергей Полунин, който предизвика скандал с прокремълските си позиции.

„Украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов е отнето“, съобщиха в Telegram украинските служби за сигурност (СБУ), цитирайки указ, подписан от Володимир Зеленски.

СБУ обвини Труханов, че има руско гражданство и „притежава валиден международен паспорт на агресорската страна“, което заинтересованото лице винаги е отричало.

Бивш депутат, Труханов е от 2014 г. кмет на Одеса, третия по големина град в Украйна и важен пристанищен град на Черно море, в южната част на Украйна.

Зеленски лиши митрополит Онуфрий от украинско гражданство

Отнемането на украинското му гражданство би трябвало де факто да го лиши от мандата му на кмет, предаде АФП.

Преди считан за политик с проруски нагласи, Труханов промени позицията си след нахлуването в Украйна през 2022 г. и публично разкритикува Москва, като се зае с отбраната на Одеса и подпомагането на украинската армия.

Източник от украинското президентство съобщи, че балетистът Сергей Полунин също е бил лишен от украинско гражданство.

Полунин, който има голяма татуировка на гърдите, изобразяваща президента Владимир Путин, понякога е наричан „лошото момче“ на балета заради страстните си изпълнения и противоречивите си изявления.

През 2012 г. той напусна внезапно Британския кралски балет, след като беше повишен в балетна звезда.

Роден в южната част на Украйна, той притежава руско гражданство от 2018 г. През 2022 г. той подкрепи руската инвазия, а преди това, през 2014 г., приветства анексирането на Крим от Русия, където е живял и работил.

Зеленски е лишил от украинско гражданство и бившия депутат Олег Цариов, преминал на проруска страна и жертва на опит за убийство през 2023 г.