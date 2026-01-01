Мярка за неотклонение "арест" със срок от 8 дне е постановил Основният наказателен съд в Скопие за 55-годишния мъж, заподозрян за вандалския акт срещу българското посолство в Северна Македония, предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Арестът е разпореден по искане на прокуратурата поради възможност заподозреният да избяга или да извърши ново престъпление.

Според прокуратурата в Скопие мъжът е увредил чуждо имущество и "от омраза" е счупил стъклото на входната врата на посолството в Скопие, след което е избягал.

Прокуратурата в Скопие разследва мъжа, задържан за вандалския акт срещу българското посолство

От българското Министерство на външните работи реагираха още в неделя, 11 януари, като определиха случилото се като „недопустимо посегателство” срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. От МВнР настояха „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им”.

На официалната си страница във Facebook от посолството на България в Скопие публикуваха видео от охранителните камери на сградата.

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди инцидента.

"Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", написаха от ведомството.