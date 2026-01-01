Прокуратурата в Скопие е образувала производство срещу 54-годишния мъж, задържан за вандалски акт срещу сградата на българското посолство в Северна Македония. Това предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Той е заподозрян в увреждане на имущество по чл. 243, ал. 2 от Наказателния кодекс на РСМ. В съобщението на прокуратурата се казва, че на 11 януари заподозреният е повредил "от омраза" входната врата на посолството, като е счупил стъклото на вратата с камък и веднага е избягал.

Прокурорът е предложил на съдията по предварителното производство да наложи мярка за неотклонение срещу заподозрения, „тъй като са налице обстоятелства, сочещи за риск от бягство, и обстоятелства, обосноваващи опасенията, че заподозреният може да повтори престъплението”.

Вчера полицията в РСМ съобщи, че е арестувала 54-годишния Ш.А., който според съобщението е „повредил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие”.

От българското Министерство на външните работи реагираха още в неделя, 11 януари, като определиха случилото се като „недопустимо посегателство” срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. От МВнР настояха „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им”.

На официалната си страница във Facebook от посолството на България в Скопие публикуваха видео от охранителните камери на сградата.

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди вандалския акт.

"Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", заявиха оттам.