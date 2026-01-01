„Ще гледате Европейския съюз през крив макарон“ – с тези думи лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов изрази възмущение от вандалския акт в Скопие, при който бе счупено стъкло на българското посолство.

Вандалско нападение над българското посолство в Скопие: МВнР излезе с остра позиция (СНИМКИ)

"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш", пише Трифонов във Facebook.

Той разказва как преди години бил в Скопие и че няма да забрави огромен надпис с черни букви на стена срещу българското посолство „БУГАРИ МРЕТЕ“. Според него оттогава досега нищо не се е променило. "Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. „БУГАРИ МРЕТЕ“ си стои и македонците не щат да го изтрият", смята Трифонов.

Има задържан за вандалския акт срещу българското посолство в РС Македония

"Щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате", гневи се още лидерът на ИТН.