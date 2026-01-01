Испанското правителство обяви, че петима испански граждани, включително един с двойно гражданство, които излежават присъди във Венецуела, са освободени, след като председателят на венецуелския парламент съобщи за освобождаването на значителен брой политически затворници. съобщава Франс прес.

"Испанското правителство приветства освобождаването днес в Каракас на петима испанци, включително един с двойно гражданство, които се подготвят да се завърнат в Испания с помощта на нашето посолство във Венецуела", се казва в изявление на испанското външно министерство. В него се допълва, че това е "положителна стъпка към новата фаза, в която Венецуела навлиза".

Първото голямо освобождаване на затворници във Венецуела след свалянето от власт на Николас Мадуро се дължи на „максималния натиск“, упражнен от президента на САЩ Доналд Тръмп, заявиха от Белият дом.

„Това е един от примерите за това как президентът използва максималния си натиск, за да постъпи правилно спрямо американския и венецуелския народ“, каза заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели, цитирана от АФП.