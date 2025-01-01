Гръцките власти са арестували 81-годишен мъж от община Ермионида, полуостров Пелопонес, след като причинил смъртта на куче, влачейки го по пътя с колата си, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

По данни на гръцките власти инцидентът е станал на 24 август като граждани от района са забелязали случващото се и веднага са подали сигнал към полицията.

На възрастния мъж е наложена административна глоба, като същевременно му е повдигнато и обвинение за причиняването на смъртта на животното. Гръцката полиция е започнала разследване по случая.