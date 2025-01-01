Възстановяването на пречките пред търговията и митата се използват като средство в геополитиката и геоикономиката, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на форум в Брюксел, посветен на инвестициите в цифровизацията, енергетиката, и научните изследвания по света. Това предава кор. на БТА Николай Желязков.

Тя отбеляза, че светът навлиза в ера на тразакционна политика. Зависимостите се използват като оръжие, включително с постигането на непосилна задлъжнялост на държавите, посочи Фон дер Лайен. Независимостта не означава изолация, веригите за доставки не могат да съществуват самостоятелно - пътят напред е в сътрудничеството, основано на общия интерес и уважението към суверенитета, заяви председателят на ЕК.

Фон дер Лайен изрази очакване инициативата на ЕС за насърчаване на съобразени с природата инвестиции по света (Global Gateway) да надхвърли първоначалните си цели, като осигури до 2027 г. 400 милиарда евро за проекти, съобразени с програмата на ООН за устойчиво развитие и с Парижкото споразумение.

Председателят на ЕК обяви създаването на обща платформа за обсъждане на проектите между държавите от ЕС, банките и бизнесите. Този инвеститорски хъб ще бъде единно място за дружествата да предлагат инвестиции, където държавите, банки и бизнеси се събират, за да съгласуват предложенията, поясни Фон дер Лайен.