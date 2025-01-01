Унгарската секция на Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си днес, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп прекрати финансирането ѝ, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

В съобщението, в което унгарската секция на "Свободна Европа" обяви края на дейността си се посочва още, че "медията е работила с отдаденост, за да предостави най-добрата журналистика и обективна информация на унгарските читатели." "Благодарим за доверието, интереса и подкрепата, които получихме от нашата публика", завършва съобщението, като медията пояснява, че статиите ѝ все още ще са достъпни онлайн.

Затварянето на унгарската "Свободна Европа" се появява в момент, когато американската президентска администрация значително съкрати средствата за международни медии, като например Радио "Свободна Европа" и "Гласът на Америка", както и обществените медии Пи Би Си и Ен Пи Ар.

Кандидатката за сенатор от щата Аризона Кари Лейк, която беше назначена от Тръмп за старши съветник в Американската агенция за глобални медии, информира Конгреса в официално писмо, че Агенцията спира финансирането на "Свободна Европа" поради факта, че нейната дейност в Унгария "не съвпада с националните интереси на САЩ", и че "подкопава" външната политика на Тръмп.

Два дена по-късно Лейк написа в социалната мрежа "Екс", че "глобалистите са повече от добре дошли да изразяват омразата си спрямо нашия съюзник Виктор Орбан. Това, което не им е позволено да правят обаче, е да използват парите на данъкоплатците, за да дестабилизират унгарската държава с програми на "Свободна Европа". Ние слагаме край на това."

Откакто се завърна на власт през 2010 г. Орбан, който е съюзник на Тръмп, изгради масивна "проправителствена медийна машина" в Унгария, а дейността на многобройни независими вестници и медии беше прекратена или подчинена на лица с тесни връзки с правителството, отбелязва АП.

Според международната неправителствена организация "Репортери без граници" Орбан е използвал изкупуването на независими медии от олигарси, за да ги подчини на "нарежданията на партията си". "Репортери без граници" смятат, че ФИДЕС вече контролира 80% от всички ресурси на медийния пазар в Унгария.