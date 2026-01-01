След руските удари по Украйна сградата на украинския парламент в украинската столица Киев е без вода, ток и парно, обяви председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук, цитиран от Франс прес.

Руските сили предприеха нова масирана атака срещу Украйна с дронове и ракети. След това украински градове се оказаха без ток, вода и парно.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 600 000 жители на града са го напуснали от 9 януари досега.

В Киев има около 3,6 милиона жители.

По-късно президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви във вечерното си видеообръщение, цитирано от Ройтерс, че повече от един милион домакинства там са останали без електроснабдяване след снощните въздушни удари на Русия.

БТА/АП

"Само в Киев тази вечер повече от един милион домакинства остават без електроснабдяване. Значителен брой сгради нямат отопление, повече от 4000 жилищни сгради", съобщи Зеленски.

Украинските военновъздушни сили заявиха по-рано днес, че снощи Русия е извършила комбинирана атака с дронове и крилати ракети, които са нарушили електро-, топло- и водоснабдяването в различни части на Киев.

Столицата на Украйна преминава през най-тежката си военна зима, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия преди близо четири години, отбелязва ДПА.

Поредицата масирани нападения срещу Киев, съчетани с трайни минусови температури, влошиха положението на киевчани. Властите разкриха спешно подслони, в които хората да могат да се стоплят, да си налеят вода и да заредят мобилните си телефони.