Пожар избухна в склад за гориво в руския черноморски град Сочи след украинско нападение с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев в приложението "Телеграм".

Огънят е тръгнал от лумнала цистерна, уточни агенцията. Кондратиев допълни, че над 120 огнеборци са мобилизирани за гасенето на пламъците.

Областният губернатор пише, че целта е била в район Адлер на Сочи. Там миналия месец жена загина при украинско нападение с дронове.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Ukrainian Drone Attack on Sochi Oil Depot



A Ukrainian drone attack triggered a fire at an oil depot in Adler, Sochi, Russia, disrupting flights at the city's international airport, according to Reuters, citing the local governor.



The attack caused explosions,… pic.twitter.com/RP8KYe61j1