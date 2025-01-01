Бургаската полиция издирва мъж, който е прострелял десетки котки и гларуси в комплекс „Лазур" - на метри от детска градина.

Установено е, че извършителят е използвал въздушна пушка, но към този момент самият той не е идентифициран, предава NOVA . Някои от пострадалите животни са загинали, жители на комплекса опитват да спасят други, а родители разказват, че със страх водят децата си сутрин до детската градина.

Лилия живее в комплекс „Лазур” и всяка сутрин води своите деца на детска градина. В крайблоковото пространство, само на метри от детската градина, за няколко месеца е успяла да намери три простреляни котки, две от които са починали от нараняванията си.

„След рентгеново изследване установиха, че в тялото на котката има четири сачми и котката е в много тежко състояние, инфектирана, с бъбречна недостатъчност, тежка инфекция и сега опитват да я стабилизират”, разказва Лилия Бигбаева.

Тя е подала сигнал в полицията и знае, че много от котките в региона са ранени и носят сачми в телата си. Като тази, която вече е осакатена от неизвестен стрелец. Много от животните не успява да хване, но вижда агонията им.



„Предположенията са такива, че стрелят от този блок, защото преди два дни имаше случай, при който някой стрелял от терасата, викаха полиция и пак не намериха кой стреля”, разказа Лилия Бигбаева.



Жители на блока не знаят кой е стрелецът, но вече са чували или виждали десетки от ранените животни. „Идваха от полицията, но просто аз много пътувам и им казах, че нито съм чула, нито съм видяла. Иначе гледам едни котенца под моя прозорец, мислех, че спят, а то се оказа, че са били ударени”, разказва Ваня Стаматова.

Живеещите в района със страх водят децата си на детска градина сутрин. От полицията работят по случая, като вече са проверени всички собственици на регистрирани оръжия в региона. Вероятността стрелецът да притежава незаконно оръжие е голяма.

„Стрелбата е извършена с въздушна пушка, безспорно е доказано, че оръжието е въздушна пушка. Проверени са и лица, които имат огнестрелно оръжие, евентуално за наличие на въздушна пушка, защото може би знаете, че когато човек закупува въздушно оръжие, ако то произвежда кинетична енергия, което е над 20 джаула, той е задължен да го регистрира в съответното полицейско управление по местоживеене”, обясни Любомир Евтимов, началник група Криминална полиция.

Заради непрестанните случаи на стрелба по котки, гларуси и гълъби от полицията призовават всички очевидци или хора със съмнения за самоличността на стрелеца да се обърнат към органите на реда.



„В работата са включени и охранителна полиция. Създали сме съвместни екипи, които продължават издирвателните мероприятия”, каза Любомир Евтимов.