Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е обсъдил с италианския премиер Джорджа Мелони възможността срещата му с Путин да се проведе в Рим следващата седмица, съобщи Sky News, позовавайки се на източници от италианското правителство, предава БНР.

Добавя се още, че това най-вероятно би се случило във Ватикана. Италия е готов да подкрепи "искрено и конструктивно" дипломатическият диалог между Русия и Украйна, е заявил външният министър на Италия Антонио Таяни.

Ако Италия или Ватиканът бъдат избрани за място на преговорите между Тръмп и Путин, възниква въпросът с издадената от Международния наказателен съд заповед за арест на руския лидер. Ако Путин стъпи на италианска територия, страната е задължена по римския статут да го арестува.