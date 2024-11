Trump gives his victory speech.



This is a victory unlike any other. It’s time to heal!



♥️🇺🇸 pic.twitter.com/70Mat35ryy — Kat Kanada (@KatKanada_TM) November 6, 2024

BREAKING 🚨 Donald Trump stuns the World by walking out to his 2024 Victory Speech. HUGE



“USA, USA, USA” I love these Patriots



I AM IN TEARS, WE EARNED THIS 🔥 pic.twitter.com/dEkZhysh0u — Marjorie Taylor Greene Press Release (Parody) (@MTGrepp) November 6, 2024

I would love to see President Trump take a victory lap and really give it to Kamala and the communist left.



However, the President is a very humble and classy man and I anticipate he will give a unifying speech for all Americans, even the ones who did not vote for him.… pic.twitter.com/8cpuDwQoFb — Jone (@_imjone) November 6, 2024

#LATEST

🔵"This is a magnificent victory for the American people, that will allow us to make America great again," he adds, using his campaign slogan and catchphrase.https://t.co/5y9N2TVrHv — The Standard Zim (@thestandardzim) November 6, 2024

Доналд Тръмп заяви тази нощ, че е постигнал „политическа победа, невиждана досега“ в САЩ, без да изчака окончателното преброяване на гласовете.Бившият президент Доналд Тръмп излезе пред група свои поддръжници в Уест Палм Бийч, Флорида.Тръмп каза, че този момент ще “помогне на тази страна да се.”"Това е голяма победа за, заяви Тръмп."Много хора ми казаха, че Господ е спасил живота ми с причина. И тази причина беше да спасим страната си и да върнем величието на Америка. И сега ще изпълним тази мисия", подчерта той.“Задачата пред нас няма да е лесна, но ще донеса всяка унция енергия, дух и битка, които имам в душата си, за работата, която ми поверихте", добави той.Според прогнозите на CNN Тръмп се нуждае само от още четири електорални гласа, за да спечели президентския пост. CNN все още не е обявила надпреварата за бившия президент и гласовете все още се броят в няколко щата."Благодаря на американския народ за честта, която ми оказа, като ме избра", каза той.Тръмп обеща на американците, че “всеки ден ще се боря за вас” и каза, че ще постави началото на “.”Към Тръмп на сцената се присъединиха членове на семейството му и съпругата му Мелания Тръмп, както и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън.Ванс също направи кратко обръщение към поддръжниците на дуото.“Мисля, че току-що станахме свидетели на”, заяви той.Тръмп изказа благодарност на "невероятните хора", които го подкрепят, и не пропусна да похвали успехите на "прекрасната ми съпруга Мелания, която има най-продаваната книга в страната."