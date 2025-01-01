Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахоук", предаде Ройтерс.

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали обмисля да предостави тези оръжия на Киев, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

Тръмп наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

В излъчено днес интервю за американската телевизия "Cи Би Ес" той каза, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за това".

"Русия провежда опити, Китай провежда опити, но те не говорят за това", заяви американският лидер.

"Ние ще провеждаме опити, защото другите провеждат опити. Северна Корея провежда опити. Пакистан провежда опити", каза Тръмп и добави: "Знаете ли, колкото и мощни да са (ядрените оръжия), светът е голям. Не знаете къде се правят опити. Те правят подземни опити на голяма дълбочина, където хората не знаят какво се случва. Чувствате леки вибрации. Те правят опити, а ние не правим. Трябва да правим".

"Това, което казвам, е, че ще правим ядрени опити, както правят други страни", посочи държавният глава. Последният тест с атомно оръжие на Съединените щати е от 1992 г.

Тръмп засегна и темата за Венецуела, като подчерта, че дните на Николас Мадуро като президент на страната са преброени. В същото време той омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската държава.

Президентът на Щатите съобщи, че няма да присъства на пледоариите във Върховния съд по въпроса за законосъобразността на въведените от него така наречени "реципрочни" мита.

"Толкова много исках да отида. Просто не искам да направя нещо, което да отклони вниманието от важността на това решение. Не искам да привличам вниманието върху себе си. Не става въпрос само за мен, а и за страната ни", посочи Тръмп.

Американският президент добави, че САЩ няма да предоставят усъвършенствания чип на "Нвидиа" (Nvidia), известен като "Блекуел" (Blackwell), на други страни.

"Новият чип "Блекуел", който наскоро излезе, е с 10 години по-усъвършенстван от всеки друг чип. Не, няма да дадем този чип на други страни", каза Тръмп.

Крал Чарлз III лиши от титли принц Андрю

Той заяви също така, че е "съжалява за кралското семейство", след като британският крал Чарлз Трети реши да отнеме титлите на брат си Андрю, обвиняван за връзки със скандалния финансист Джефри Ъпстийн, предаде Франс прес.