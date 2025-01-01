Американските здравни власти са в повишена готовност, тъй като случаите на болестта на Шагас, произхождаща от Южна Америка, все по-често се откриват в Съединените щати. До момента има потвърдени случаи в поне осем щата, съобщава „Гардиън“.

Изследователи от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) подготвят класифицирането на инфекцията като ендемична – тоест заболяване, което се среща редовно в даден регион или общност.

Болестта вече няма да се смята за „внесено тропическо заболяване“, а за постоянно присъстващ здравен риск в САЩ. Подобна промяна ще има сериозни последици за начина, по който заболяването се наблюдава, изследва и лекува.

Причинителят е паразитът Trypanosoma cruzi, който се пренася от различни видове хищни дървеници. Насекомото често хапе спящи хора по лицето – обикновено в по-тънката кожа около устните или клепачите. Опасността не идва от самото ухапване, а от изпражненията на насекомото, които съдържат паразита. При разчесване на раната или търкане на очите патогенът прониква в тялото. По-рядко заразяването става чрез кръвопреливане, трансплантация на органи или от майка на дете по време на бременност.

Болестта е наречена на бразилския лекар Карлос Шагас, който я открива през 1907 г. Днес тя вече не е екзотично тропическо явление. Чрез миграция, кръвопреливания и глобални търговски връзки Шагас достига и до Европа и Северна Америка. Според оценки в Испания има около 6 000 заразени, а в САЩ – няколкостотин хиляди.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) над 7 милиона души по света са инфектирани, а около 10 000 умират всяка година вследствие на заболяването. Болестта е особено разпространена в бедните региони на Латинска Америка, поради което СЗО я класифицира като „пренебрегвано заболяване“. С новите данни от САЩ потенциално смъртоносната „болест на бедните“ вече привлича все по-голямо международно внимание.