Трима души бяха ранени при стрелба на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес и Ройтерс.

Един човек е бил задържан и разпитан във връзка със стрелбата, каза още полицията в Ню Йорк и добави, че все още не са му били повдигнати обвинения.

Стрелбата е станала в 01:20 часа сутринта местно време (08:20 часа българско време – бел. ред.). Към момента няма повече подробности.

Нюйоркската полиция към момента не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.