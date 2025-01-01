Синиша Каран, кандидат на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД), издигнат с подкрепата на Милорад Додик, спечели президентските избори в Република Сръбска.

Каран е роден през 1962 г. близо до Осиек и е сравнително добре познато име на босненската национална политическа сцена. Той може и да не притежава провокативния стил на Додик, но постепенно се превръща в ключова фигура в политическия живот на ентитета. Бивш полицай, който по-късно получава докторска степен по право, Каран се изкачва стъпка по стъпка в йерархията, работи като политически съветник, отговаря за сигурността на президента на Република Сръбска, а през 2019 г. става генерален секретар на правителството.

Истинският му пробив идва през 2016 г. Дотогава възприеман като послушен технократ или поне дисциплиниран държавен служител, той поема ръководството на комисията, натоварена да организира референдума за честването на 9 януари като „Ден на Република Сръбска“. Чрез директното оспорване на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, който определя празника за дискриминационен, Каран се утвърждава като видна фигура в Република Сръбска и оттогава става незаменима част от системата на Додик. Като доверен човек той получава най-секретните досиета в политиката на СНСД – включително правната стратегия за сепаратистките стремежи, работата по законодателство за неутрализиране на правомощията на централната власт и прилагането на вътрешни съдебни реформи, насочени към засилване на политическия контрол върху прокуратурата и полицията на Република Сръбска.

Между 2022 и 2025 г. Каран е министър на вътрешните работи и се превръща в централна фигура в правителството на Република Сръбска, най-вече чрез решителното си справяне с миграционната криза. Паралелно с това той инициира и подкрепя няколко противоречиви реформи, ръководени от Милорад Додик, сред които е възстановяването на наказателното преследване на клеветата – инструмент, представян като част от борбата с дезинформацията. През септември 2025 г., когато вече е смятан за вероятен кандидат на СНСД за президент, Каран е назначен за министър на научното развитие и висшето образование. Този неочакван ход породи въпроси за истинските амбиции на партията и стратегическата роля, отредена на Каран.

След официалното му издигане за кандидат на СНСД той запази известна неяснота за собствената си позиция, като на митинг в Рудо на 14 ноември нарече Милорад Додик „президентът на всички президенти“. В кампанията Каран се отличи не толкова с лична визия, колкото с повтаряне на реториката на СНСД: босненските сърби трябва „да решат сами съдбата си“, без „да позволяват на Кристиан Шмит да го направи вместо тях“, а „сърбите са страдащ народ, който е победил и след това е предложил на другите свободата да създават държави“. Вместо идеолог той се представя като глас на своя лидер, неизменно лоялен към него. „Когато гласувате за мен, вие гласувате и за Милорад Додик и неговата политика“, заявява Каран.