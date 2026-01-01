Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че днес считано от 10:00 ч. източноамериканско време (17:30 ч. иранско) силите му ще блокират иранските пристанища, предадоха агенциите.

СЕНТКОМ уточни, че блокадата ще "се отнася за всички плавателни съдове, независимо от коя държава са", ако влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на Ислямската република.

Американското командване уточни, че същевременно ще позволи на всички кораби, плаващи между неирански пристанища, да прекосяват свободно Ормузкия проток.

Иранската армия заяви днес, че ограниченията на САЩ, наложени върху плавателните съдове в международни води, „са равносилни на пиратство“, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорител на Иранските въоръжени сили.

Той изтъкна решителността на Техеран да постоянен механизъм“ за контрол на Ормузкия проток“ след заплахите на САЩ да го блокират.

Иранският военен говорител добави, че пристанищата в Персийския залив трябва да бъдат достъпни или за всички, или за никого, посочвайки, че никое пристанище „в Персийския залив или Оманския залив“ няма да бъде в безопасност, ако иранските пристанища бъдат застрашени.