Земетресение с магнитуд 5,2 е регистрирано днес в Средиземно море в района на Кипър в 11.31 ч. местно (и българско време), съобщава на сайта си Европейският средиземноморски сеизмологичен център.
#BREAKING— Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) November 12, 2025
‼️A 5.2 Magnitude earthquake struck near Paphos #Cyprus at 11:31 AM.
The tremor was felt by many along the Lebanese coast. pic.twitter.com/w2w86M98kX
Според оповестените данни трусът е бил на дълбочина 21 км. Той е бил последван от няколко по-слаби земетресения с магнитуд между 3,5 и 4,7.
ShakeMap for the #earthquake M5.2 occurred at 09:31:26 (UTC) with epicenter at 48 km from #Lemesos, Cyprus. Download the app Earthquake Network from https://t.co/hNdHhYeXVG to receive real time alerts on your smartphone pic.twitter.com/sG0ACSEc1j— Earthquake Network (@SismoDetector) November 12, 2025
За земетресението от 5,2 по Рихтер съобщи и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), която изчисли същия магнитуд. Според АФАД огнището е на дълбочина около 15,5 км.